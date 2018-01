Poëziemachines in Tresoar voor LF2018

Vier metershoge machines draaien langzaam en zonder geluid in de studiezaal van Tresoar in Leeuwarden. Op de machines draaien banen van ongeveer een meter breed met daarop een variëteit aan tekst en beeld. De 'poetry boosters' maken deel uit van de expositie over visuele poëzie, het grensgebied tussen taal en beeld: woorden die beelden oproepen en beelden die om woorden vragen. Vier Friese dichters, Eeltsje Hettinga, Elmar Kuiper, Sytse Jansma en Grytsje Schaaf, hebben samengewerkt met kunstenaren Machteld van Buren, Kanele & Smit en Hans Wijnbergen.

Grytsje Schaaf schreef al haar gedichten uit met de hand. Die zijn daarna in stukken geknipt en weer aan elkaar genaaid op de textielbanen. ''De samenwerking heeft mij veel inspiratie gegeven. Je kijkt weer met andere ogen naar je eigen werk.'' Sytse Jansma zette allemaal streepjes op de baan en werkte samen met saxofonist Hans Wijnbergen. ''Elk streepje kan je zien als een golf, in de zee hebben golven ook geen vast patroon en gaat het eindeloos door.''

Quatrebras

Het idee voor de installatie is geïnspireerd op het literaire tijdschrift Quatrebras uit de jaren vijftig en zestig, met werk van Friese dichters als Hessel Miedema en Josse de Haan. ''Die mannen hebben de weg vrijgemaakt voor kunstenaars daarna. De Friese dichters in dit project werken nu samen met beeldende kunstenaars'', legt Tresoar-directeur Bert Looper uit.

Behalve de poëziemachines bestaat de expositie uit nog twee onderdelen: de geschiedenis van Quatrebras is te zien in een aparte ruimte met vitrines en er is nog een zes meter brede 'media-machine' die op led-schermen beelden toont van internationale visuele poëzie en visuele poëzie in Fryslân.

De drie onderdelen van visuele poëzie horen bij de expositie 'Sssstt....! Hjir flústeret de tiid'. Dat is een onderdeel van Lân fan taal, wat weer deel uitmaakt van LF2018. Vanaf vrijdagavond 18.00 uur is de tentoonstelling geopend voor bezoekers. De tentoonstelling is nog het hele jaar te bewonderen.