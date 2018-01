Nog geen uitspraak over waterpeil Lauwersmeer

Het is nog altijd niet zeker of Staatsbosbeheer dit voorjaar kan beginnen met een proef om de waterstand in het Lauwersmeer met een halve meter te verhogen. De Raad van State zou woensdag met een uitspraak komen over de proef, maar doet dat niet omdat ze zich niet bevoegd voelen. Boeren en eigenaren van gebouwen in het gebied hadden bezwaar gemaakt tegen de proef. De boeren waren bang dat hun land natter wordt en dat ze meer last krijgen van het zouter worden van de grond. Bootverhuurder en restauranteigenaar Hein Pols uit Oostmahorn is bang dat zijn gebouwen buitendijks verzakken als de grond natter wordt.

Nu de Raad van State niet met een uitspraak komt, hangt alles af van een tweede rechtszaak die momenteel dient bij de rechtbank in Groningen. Ook daar proberen de bezwaarmakers de plannen van Staatsbosbeheer tegen te houden.