Joyrider met gestolen auto uit Triemen veroordeeld

Een 22-jarige man uit Groningen, die in juli vorig jaar met een gestolen auto uit Triemen een lantaarnpaal ramde in Groningen, moet voor straf 120 uren werken. Ook moet hij twee weken de cel in, omdat hij zonder rijbewijs reed. De auto werd in de nacht van 7 op 8 juli gestolen in Triemen. De eigenaar had in de nacht in verband met de warmte een raam opengelaten. Hij ontdekte toen dat iemand de sleutel had meegenomen en dat zijn auto uit de carport was gestolen. Hij waarschuwde de politie en die traceerde de gestolen auto nog dezelfde nacht.

De politie achtervolgde de auto, maar op de Oostersluisweg botste die tegen een lantaarnpaal. De bestuurder vluchtte, maar kon later worden opgepakt. De 22-jarige man heeft een lang strafblad, onder meer voor diefstal en het rijden zonder rijbewijs.