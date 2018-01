Chauffeurs opnieuw last van vertraging op Afsluitdijk

Het verkeer op de Afsluitdijk moet opnieuw rekening houden met vertraging. Deze keer was dat aangekondigd, maar vervelend blijft het natuurlijk wel. Rijkswaterstaat inspecteert de brug bij het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand. Er zijn geregeld problemen met de bruggen in de Afsluitdijk en het gevolg daarvan is dat het verkeer behoorlijke vertraging oploopt. Eerst was dat eigenlijk alleen in de zomer zo, maar nu begint het er op te lijken dat die problemen er ook in de winter zijn. Zicht op een echte oplossing is er echter nog niet.

Verslaggever Bauke Deelstra was op de Afsluitdijk en vroeg naar de mening van de mensen op de weg.