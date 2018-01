Caravana trekt minder bezoekers dan vorig jaar

Campingbeurs Caravana heeft dit jaar zo'n tweeduizend bezoekers minder getrokken dan in 2017. In totaal kwamen er de afgelopen zes dagen 45.000 mensen naar het WTC Expo in Leeuwarden. De organisatie denkt dat de belangrijkste oorzaak voor de bezoekersafname door de storm van afgelopen donderdag komt. Grote publiekstrekker was de iCamp en de Coco: moderne en lichte opvouwcaravans.

Ondanks de afgenomen bezoekersaantallen is de organisatie tevreden over de beurs en de bezoekers. Volgend jaar wordt de Caravana 2019 houden van 17 tot en met 22 januari.