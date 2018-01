VVD pleit voor lobby om rijksgeld naar Fryslân te halen

Het college van Gedeputeerde Staten moet er bij het kabinet alles aan doen om geld te maken voor Friese projecten als de brug in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en de komst van een aquaduct bij Skarster Rien. Dat vindt de VVD-fractie in Provinciale Staten. Het Rijk heeft zo'n 900 miljoen euro klaar liggen voor regionale knelpunten en Fryslân moet intensief een lobby voor een deel van dat geld voeren, volgens fractievoorzitter Avine Fokkens. Gedeputeerde Klaas Kielstra zegt dat die lobby al wordt gevoerd.

Een groot gedeelte van de 900 miljoen euro zou het Rijk al gereserveerd hebben voor projecten in Rotterdam, Eindhoven, Zeeland en nucleaire zaken. Van de 200 tot 300 miljoen euro die overblijft, is Fryslân een van de kapers op de kust. In februari maakt het kabinet bekend welke andere projecten ook geld krijgen.