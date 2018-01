Verkeerde informatie: Sander de Rouwe biedt excuses aan

Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft uit naam van het college van Gedeputeerde Staten excuses aangeboden voor het verkeerd informeren van Statenleden. Door menselijke fouten van ambtenaren zijn Provinciale Staten verkeerd geïnformeerd over het geven van subsidie aan vezelfabriek Compakboard in Heerenveen, over milieuovertredingen bij Van Gansewinkel en het toezenden van een verkeerde notitie over het landbouwbeleid.

De PvdA stelde vragen over deze zaken. Fractievoorzitter Remco van Maurik noemde het verkeerd informeren 'een politieke doodzonde'. Gedeputeerde De Rouwe trok het boetekleed aan, maar houdt het op fouten die kunnen gebeuren, maar eigenlijk voorkomen moeten worden. Een van de resultaten van het debat is dat de Staten in februari uitleg krijgen over leningen die de provincie in vertrouwen geeft aan partijen.