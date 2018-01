Edou Hamstra uit Leeuwarden is woensdagochtend door de commissaris van de Koning Arno Brok beëdigd als lid van Provinciale Staten voor de PvdA. Zij zal tijdelijk haar zieke fractiegenoot Harry Balgobind uit Drachten vervangen. Edou Hamstra is met 23 jaar het jongste lid van de Friese Staten. De in Eastermar geboren Hamstra studeert bedrijfskunde aan de Thorbecke Academie.