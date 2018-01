Festvalterrein Westerkeyn beschikbaar voor Oerol 2018

Het Oerolfestival kan dit jaar toch Westerkeyn op Terschelling als festivalterrein gebruiken. Het was lang onduidelijk of de organisatie het hoofdterrein kon gebruiken. De eigenaar van het terrein wil er vakantiehuisjes bouwen. In afwachting van verder overleg met de gemeente heeft hij besloten dat het terrein dit jaar toch door Oerol gebruikt mag worden. De organisatie is blij met het besluit. Er werd al gezocht naar alternatieven. Er was ook al een andere plaats gevonden, maar deze plek was veel te duur.