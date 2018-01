protocol weersomstandigheden paarden

Genoeg drinken, niet intensief bewegen en lekker in de schaduw blijven. Dat zijn tips voor mensen wanneer het heel warm is. De meeste bejaardencentra hebben dat vastgelegd in warmteprotocollen. Er is nu ook een weerprotocol voor paarden. De Sectorraad Paarden heeft dit protocol 'extreme weersomstandigheden' opgesteld. Deze stichting behartigt de belangen van de paardensector in Nederland.

In het protocol krijgen paardeneigenaren en paardenhouders tips. Wat kunnen ze het beste doen bij extreme weersomstandigheden. Bauke de Boer van de opleiding Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden is deskundige op dit gebied.