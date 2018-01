Plannen voor Westerzeedijkgebied: zeezwembad en park

Een getijdenzwembad, parkeren in de zeedijk en een park voor jong en oud. Het zijn zomaar wat plannen van Harlingers voor het Westerzeedijkgebied. De gemeente Harlingen wil het gebied opnieuw ontwikkelen. Het doel is om het aantrekkelijker te maken voor de eigen bewoners, toeristen en ondernemers. De ingediende plannen worden de komende tijd bekeken. Daarna wordt gekeken welke plannen haalbaar zijn.

Sommige inwoners hadden ook kritiek op de gemeente. Al sinds de jaren '60 wordt er gesproken over de ontwikkeling van het gebied. Tot nu toe is daar amper iets mee gedaan. De mogelijkheden zijn ook beperkt. Zo kan er niet zomaar wat gedaan worden op de zeedijk zelf. Omdat het een belangrijke waterkering is, worden hoge eisen gesteld aan de plannen.

Jaap de Jong is een van de mensen die druk aan het lobbyen is voor een getijdenzwembad. Volgens hem maakt zo'n bad het gebied aantrekkelijk voor de eigen inwoners en ook voor mensen van buiten de stad. Het zou ook uniek zijn voor het Waddenzeegebied in Nederland. Van Den Helder tot Delfzijl is nergens een goede zwemplek te vinden in de Waddenzee.