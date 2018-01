Inwoners gemeente Heerenveen bepalen: Fries of Nederlands

Bij de keuze tussen het Fries of het Nederlands, is het de burger die in de communicatie met de gemeente Heerenveen bepaalt welke taal er wordt gesproken. Dat schrijft de gemeente in zijn taalnota 'Fierder mei Frysk'. De inwoners vinden dat Heerenveen zich meer als Friese gemeente kan profileren, zo is uit het onderzoek naar voren gekomen.

Bijna alle medewerkers van de gemeente verstaan het Fries, maar dat geldt niet voor het spreken van de taal. De gemeente Heerenveen heeft 13.000 euro subsidie gekregen van de Provincie Fryslân voor het opstellen van de taalnota 'Fierder mei Frysk'. De gemeenteraad stelt later dit jaar het taalbeleid vast.