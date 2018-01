Rietsnijder niet langer actief in meertje op Ameland

Na bijna zestig jaar komt er een einde aan het riet snijden bij De Lange Duinen op Ameland. Het riet staat in een klein meertje net achter de duinen bij Ballum. Het water staat daar zo hoog dat het riet er niet meer goed kan worden weggehaald. Het wordt te duur voor de aannemer om dat te doen, zegt Jan Visser van Rijkswaterstaat. De organisatie was vanaf het begin de opdrachtgever van het riet snijden.

In het verleden konden ze het waterpeil in het meertje voor het maaien van het riet laten zakken, door een geul te graven waar het zoete water door de Noordzee in stroomde. "De laatste jaren is het strand zo breed geworden, dat dat niet meer kan", zegt Visser. "Daarom zetten wij nu pompen in."

Na twee dagen pompen is het waterpeil nog maar amper gezakt. "Het schiet gewoon niet op", zegt Visser. "De inspanning is te groot en de kosten voor de rietsnijder lopen erg op. Hij komt uit de Biesbosch en moet het riet van Ameland ook nog naar de vaste wal brengen. Dan is het riet uit Oost-Europa veel goedkoper."

Visser hoopt dat de natuur zelf de rietkragen bij De Lange Duinen onder controle zal houden. "Het rietmeertje ligt dicht achter de duin die vorige week met de zware westerstorm is doorgebroken. Daardoor kan het zoute water het zoete meertje instromen. Als dat zo nu en dan gebeurt, kan dat de wildgroei van het riet tegenhouden." Visser zal de situatie de komende tijd goed in de gaten houden.