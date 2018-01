Beverrat van bijna een meter lang gevangen

Muskusrattenvangers van het Wetterskip Fryslân hebben tussen Grou en Earnewâld een beverrat gevangen. Het beest lijkt op een rat, maar is bijna een meter groot. Beverratten zijn veel schadelijker voor de Friese dijken dan muskusratten, omdat ze bijna twee keer zo groot zijn. Daardoor zijn de gaten die ze graven ook veel groter.

Appels

Het is pas de tweede keer dat de Friese muskusrattenvangers een beverrat te pakken krijgen. En het is voor het eerst dat ze het met behulp van een kooi vangen. De vorige beverrat hebben ze neergeschoten.

De muskusrattenvangers zijn bijna twee jaar bezig geweest voordat ze de beverrat te pakken hadden. Uiteindelijk was er niet meer nodig dan een kooi met appels om het dier te vangen. "Maar je moet eerst wel bedenken waar je de kooi neerzet", zegt Herman Schuurman van Wetterskip Fryslân.

"Eerst wisten we er nog niet zoveel van. We liepen constant achter de feiten aan, want het dier veranderde steeds van plek. Maar al doende leert men. We hadden gezien waar hij vorig jaar zat. En daar hebben we een kooi neergezet."

Klep op de kont

"Dat was nog niet zo gemakkelijk. Want als je de kooi op de vaste wal neerzet, komen er allemaal gewone ratten in. Dus, we hebben in het water eilanden gemaakt van planten, biezen en riet en zo. Daar zijn we begonnen te voeren. Met appels. Dat vond hij hartstikke lekker. Toen hebben we een kooi op een eiland neergezet, een die ze in de rest van Nederland ook gebruiken om beverratten te vangen."

Dat was niet meteen een succes. De kooi was al drie keer dichtgeslagen, zonder dat de beverrat erin zat. Op beelden van een wildcamera was te zien hoe dat kon. De beverrat was zo groot, dat de val te klein was. "Hij kreeg de klep op de kont, en stapte er gewoon achterwaarts weer uit. Hij was te groot voor de kooi!".

Vangkooi XL

De muskusrattenvangers van het waterschap hebben toen een grotere kooi gemaakt. "Een beverratkooi XL", zegt Schuurman. "En daar zat hij meteen de eerste nacht in."

Het beest is nu dood. Hij ligt in Wâlterswâld in een vriezer. "Misschien laten we hem wel opzetten. Het is een prachtexemplaar."