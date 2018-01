Vitesse in beroep tegen straf elleboog-incident met Dumfries

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil Tim Matavž van Vitesse vijf wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, schorsen voor de elleboog die hij zaterdag in het gezicht van Denzel Dumfries van SC Heerenveen plantte. Vitesse is het niet eens met het schikkingsvoorstel en gaat in beroep. Dat betekent dat de zaak donderdagavond behandeld wordt voor de tuchtcommissie in Zeist.

De scheidsrechter had het incident niet gezien. De aanklager betaald voetbal is op basis van de televisiebeelden met een vooronderzoek gestart. Naast de televisiebeelden worden de verklaringen van de betrokken spelers ook meegenomen in de procedure.