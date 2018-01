Leerlingen helpen buitenlandse schoolgenoten op Piter Jelles

Leerlingen van scholengemeenschap Piter Jelles zullen buitenlandse kinderen helpen om hun plek op school te vinden. De buitenlandse kinderen hebben eerst in de internationale schakelklas gezeten, omdat ze het Nederlands toen nog niet goed onder de knie hadden. Ze kunnen daarna niet altijd even makkelijk hun weg vinden in het reguliere voortgezet onderwijs. Daarom is nu een buddysysteem bedacht: leerlingen helpen een op een andere leerlingen.

Om die buddy daar goed op voor te bereiden, zitten de docenten van de internationale schakelklas nu eerst zelf op les. Verwacht wordt dat aan het eind van de zomer de eerste 'maatjes' ingezet kunnen worden om de buitenlandse leerlingen te helpen.