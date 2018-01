Grimeur Tuiten: "Met de Oscar weet je het maar nooit"

De Friese grimeur Arjen Tuiten werd dinsdagochtend vroeg wakker gebeld vanwege zijn Oscarnominatie. Tuiten woont en werkt in Los Angeles. Hij krijgt de Oscarnominatie voor zijn werk voor de film Wonder. De film gaat over een jongen dat door een ziekte een misvormd gezicht heeft. Omrop Fryslân had Tuiten dinsdagmiddag aan de telefoon.

Was de Oscarnominatie een verrassing?

Wel een beetje. Je weet het nooit zeker met de Oscarnominatie. Enige tijd geleden kreeg ik een BAFTA-nominatie. Dat is op zichzelf ook al heel bijzonder. Met de Oscars weet je het nooit. Er zijn maar drie plekken voor make-up. Ik had al een beetje een voorgevoel. Maar toen ik het hoorde, moest ik het tegelijkertijd ook een beetje laten bezinken. Toen heb ik maar een bakje koffie genomen, ha ha ha.

In ons archief vond ik opnames van toen jij als jonge grimeur werd geïnterviewd in de ABD-show. Toen zei je: een Oscar is wat ik wil.

Natuurlijk is het iets moois, omdat het de rest van je leven bij je blijft. En, al zou het bij een nominatie blijven, dan nog ben je dat ook de rest van je leven. Maar wij wachten af. Ik laat het ook een beetje over mij heen komen. Ben vandaag gewoon aan het werk. Vanavond moet ik naar een vergadering van Disney toe over Maleficent II. En gisteren zat ik nog bij Angelina Jolie thuis. Het werk gaat gewoon door.

Dat jongetje uit de film Wonder heeft een misvorming. Hoe lang ben je daarmee bezig?

Een draaidag duurt ongeveer vijftien uren, maar zo'n jongetje mag maar negen uren filmen. Ik was tweeëneenhalve maand daarvoor al bezig om die make-up te bouwen. Het zijn allemaal prothesen. Hij heeft een gebitje in en contactlenzen, en een pruik op. En er zit een mechaniekje onder de make-up dat de ogen naar beneden trekt. Zijn ziekte - het syndroom van Treacher Collins - moet wel echt overkomen. Het is een heel lastige en ook een heel technische make-up om te doen. Zo lijkt het misschien niet, maar... als je naar zijn nek kijkt... is alles van rubber. Niks is van hem. Dat moet je wel goed neerzetten en dat was wel even een werkje.

Je hebt het nu heel druk. Eerst de BAFTA's en dan op 4 maart de Oscars

Ja, wij wachten af of het iets wordt. Ik weet het niet. Er is wel concurrentie met The Darkest Hour met Gary Oldman. We zien het wel.