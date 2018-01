Provincie geeft NHL Stenden subsidie voor meertaligheid

De NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden krijgt ruim honderdduizend euro subsidie van de Provincie Fryslân om het gebruik van meertaligheid op basisscholen te stimuleren. De lerarenopleiding ontwikkelt daar een programma voor, in samenwerking met de Fryske Akademy. Dat moet ervoor zorgen dat er vooral op basisscholen in de steden positiever gekeken wordt naar minderheidstalen, niet alleen door leerlingen, maar ook door diegenen die lesgeven.

De NHL Stenden Hogeschool heeft onder andere al een app gemaakt. Daarmee kunnen kinderen op zoek gaan naar de verschillende talen in de Friese steden.