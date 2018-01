Op de A32 bij Oldeholtwolde is dinsdagmiddag een auto tegen tegen de vangrail aan gereden die de afscheiding vormt van de snelweg met tankstation De Weeren. Daarbij sloeg de wagen over de kop. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, aldus de politie. De auto reed ook een nog een hectometerpaaltje omver, wat na de botsing op de weg terecht kwam.

De berger moest enige moeite doen om de auto weg te takelen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.