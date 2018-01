VIDEO: Stichting luidt noodklok voor roodbonte koeien

De fosfaatregelgeving leidt er niet alleen toe dat vele boeren in de verleiding komen om fraude te plegen. Voor zeldzame dieren als de Friese roodbonte koeien is het een regelrechte ramp aan het worden. De Stichting Behoud Roodbont Fries Vee luidt de noodklok. Het stamboekras telt nog maar 250 geregistreerde Friese roodbonte koeien en in totaal zo'n 500. De stichting spreekt van een dreigende ramp.