VIDEO: Taalcentrum Obe klaar voor Culturele Hoofdstad

Wie regelmatig op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden komt, heeft het zien groeien: het taalbelevingscentrum Obe. Het interactieve bezoekerscentrum waar alle talen van de wereld bij elkaar komen, is maandag opgeleverd. De buitenkant van het gebouw, dat vernoemd is naar de Friese dichter Obe Postma, kan worden gebruikt als tribune bij grote evenementen op het plein. Obe is onderdeel van het project Lân fan Taal en dat is weer onderdeel van Culturele Hoofdstad. Wat aan de buitenkant opvalt, is een groot kunstwerk dat uit zwarte blokjes bestaat.