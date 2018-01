"Het kan wel 15 jaar duren, maar een Oscar is mijn doel"

Grimeur Arjen Tuiten uit Joure is genomineerd voor een Oscar. Hij maakt kans op de Amerikaanse filmprijs voor zijn werk voor de film Wonder. Die gaat over een jongetje dat een ernstig misvormd gezicht heeft. Om de acteur deze misvorming aan te kunnen meten is een beroep gedaan op Tuiten. De uitreiking van de Oscars is op 4 maart. Dezelfde film leverde Tuiten ook een nominatie op voor een BAFTA, dat is de belangrijkste Britse filmprijs. Deze uitreiking is op 18 februari. Arjen Tuiten is geen onbekende in Hollywood. Hij heeft daar aan meerdere films meegewerkt. Daarvoor werkte hij in Londen ook al mee aan een Harry Potter-film.

"Een Oscar is wat ik wil"

Tuiten werd in 2004 als jonge grimeur geïnterviewd voor de ABD-sjo van Omrop Fryslân school-tv.

"Ik was altijd al artistiek. Altijd aan het kleien en tekenen. Ik was een beetje een Einzelgänger. Op een bepaald moment zag ik een horrorfilm en begon ik maskers en enge koppen te maken met klei en wonden met brooddeeg en bietensap. Toen zag ik op Discovery Channel - mijn moeder haalde me er 's nachts speciaal voor uit bed - een programma over hoe het achter de schermen ging, over make-up-effecten en zo. Dat was het moment waarop ik wist: Dit is wat ik wil. En zo is het altijd gebleven."

Arjen zei in 2004 dat hij slechts één doel voor ogen had: een Oscar. "Het kan wel tien jaar duren, of misschien wel vijftien, maar dit is wat ik wil. "

Trailer van Wonder, de film waarmee Arjen Tuiten een Oscarnominatie in de wacht heeft gesleept.