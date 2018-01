Man uit Gerkesklooster krijgt werkstraf voor aanrijding

Een man uit Gerkesklooster heeft een werkstraf van zestig uur gekregen, omdat hij een jaar geleden op de Trekweg bij Buitenpost twee mensen had aangereden. Het eerste slachtoffer was een fietser, die zwaargewond raakte. Vlak daarna reed de man een wandelaar aan. Hij zei dat hij voor het ongeluk een appje kreeg op zijn telefoon. Dat zou hij wel even bekeken, maar niet gelezen hebben.

Volgens de rechtbank heeft hij daardoor even niet om het verkeer gedacht. De rechter heeft het rijbewijs van de man niet ingenomen, omdat hij dat nodig heeft om zijn gezin te onderhouden. Als hij in herhaling valt, is hij zijn rijbewijs wel voor een half jaar kwijt.