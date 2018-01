In de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke is de werkgelegenheid vorig jaar toegenomen. De groei overtrof het landelijke en het provinciale gemiddelde. De meeste inwoners van Waadhoeke werken in de handel, de reparatie en in de zakelijke dienstverlening. In de laatstgenoemde sector was de banengroei vorig jaar het grootst.

De gemeente Waadhoeke bestaat sinds begjin dit jaar, na een fusie van de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel en Menaldumadeel.