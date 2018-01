Voorwaarden geschonden bij verhuizing orka Morgan

Orka Morgan is in 2011 onder onjuiste voorwendselen verhuisd van het Dolfinarium in Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife. Dat zegt althans de stichting Free Morgam in een rechtszaak tegen het ministerie. De orka, die in 2010 aanspoelde in de Waddenzee, zou in het Spaanse park alleen voor onderzoek en educatie worden gebruikt, en niet voor economische doelen. Maar nu Morgan in verwachting is, zegt de stichting dat de voorwaarden van het ministerie geschonden zijn omdat het zoogdier in een fokprogramma is gebruikt. Er zou daarom een nieuwe beoordeling moeten komen, met wat het beste is voor het welzijn van de orka.

De eerste zitting van de rechtszaak was dinsdag. De rechter hoopt over zes weken uitspraak te kunnen doen. Er zijn in het verleden meerdere rechtszaken gevoerd om orka Morgan vrij te krijgen. Het is in Europa de enige wilde orka die vastzit.