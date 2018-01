Werkstraf voor rijschoolhouder vanwege ontucht

Een rijschoolhouder uit Leeuwarden moet 120 uren verplicht aan het werk vanwege ontucht met een 17-jarige leerlinge. Hij heeft volgens de rechter aan haar borsten gezeten en ook heeft hij haar een tongzoen gegeven. De man moet het meisje van de rechtbank ook een schadevergoeding van 750 betalen en hij moet zich laten behandelen. De man heeft in de rechtbank aangegeven zich te schamen voor zijn daden en hij heeft gezegd dat het hem spijt.

Hij wilde niet aangeven waarom hij zich aan het meisje had vergrepen. Mocht hij weer de fout in gaan, dan moet hij ook een maand de cel in.