FNP: "Onderzoek naar kunstmest op veengrond"

De Statenfractie van de FNP wil dat er onderzoek komt naar de effecten van kunstmest op veengrond. De fractie wil onder andere weten of het voor de CO2-reductie beter is om organische mest te gebruiken op veengrond, in plaats van kunstmest. Er moet wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Volgens de FNP zijn er in de periode 2013-2015 wel gegevens verzameld over de effecten van mest op klei- en veengrond. Een analyse of een rapport is niet gemaakt. Het Louis Bolk Instituut en Van Hall Larenstein University moeten dat rapport maken, vindt de fractie.