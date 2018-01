Op de Ald Dwinger krijgt de natuur weer een kans

Fryslân heeft er een uniek stukje natuur bij. Maar u en ik mogen het nooit van dichtbij bekijken. Het gaat om de eerdere stort de Ald Dwinger in natuurgebied de Alde Feanen. Daar werd in de jaren '20 tot eind jaren '60 van de vorige eeuw alle afval uit Leeuwarden en omgeving gestort.

In de oorlog stortte er een Lancaster bommenwerper neer. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om die te bergen. Als herinnering aan de omgekomen bemanning komt er een zwaluwmuur. Maar het belangrijkste doel was om de Ald Dwinger letterlijk in te pakken en af te sluiten voor de mensen.