Aantal reizigers met Flixbus van Drachten verdriedubbeld

Het aantal reizigers dat in Drachten op de Flixbus stapt, is het laatste jaar drie keer zoveel geworden, in vergelijking met 2016. De meest populaire bestemmingen zijn Amsterdam, Hamburg en Bremen. In Drachten is mede voor de Flixbus een heel nieuw busstation aangelegd, dichtbij de snelweg A7. Flixbus biedt vanuit Drachten directe verbindingen naar acht steden, vooral in Duitsland. Landelijk stapten twee miljoen mensen in een Flixbus.

Het hele netwerk bestaat uit 1.400 bestemmingen in 26 landen. Het bedrijf maakte over 2017 voor het eerst winst, en verwacht ook voor dit jaar een uitbreiding van het aantal ritten en een stijging van het aantal passagiers.