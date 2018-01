Koning Willem-Alexander op werkbezoek in Sneek

Koning Willem-Alexander is op dit moment op werkbezoek in Sneek. De koning is bij het ict-bedrijf Snakeware. Daar heeft hij onder andere gekeken hoe de Hololens werkt. De lens projecteert computerplaatjes op de echte wereld. Hij praat ook met het personeel over de bijdrage die Snakeware levert aan de werkgelegenheid in Fryslân. Het bedrijf steunt bijvoorbeeld scholen in het basis- en voortgezet onderwijs met lezingen en workshops. Kinderen kunnen er ook snuffelstages doen.

Eerder deze ochtend heeft de koning het nieuwe bedrijf EverUse geopend. Daar wordt isolatiemateriaal gemaakt van papier, zonder dat er afval vrijkomt.