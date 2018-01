Wethouder Sierd de Boer legt tijdelijk het werk neer

Wethouder Sierd de Boer van Ooststellingwerf legt tijdelijk zijn werk neer. De Boer heeft gezondheidsklachten, hij is overbelast. De taken van De Boer worden verdeeld over de twee andere wethouders van Ooststellingwerf. Het is niet duidelijk wanneer De Boer terugkomt. Hij heeft eerder aangegeven na de verkiezingen van maart niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode.