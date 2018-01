Een 30-jarige man uit Oudeschoot is maandag aangehouden nadat hij in Heerenveen een 30-jarige man uit Hoogeveen had mishandeld. Het slachtoffer raakte door de mishandeling op de Burgemeester Falkenaweg gewond aan zijn hoofd. De verdachte vluchtte, maar werd later in de omgeving aangehouden.

Volgens het slachtoffer hield de verdachte op met slaan toen een stel stopte en uit de auto stapte. De politie zoekt dit stel als getuige. De aanleiding van de ruzie is niet bekend.