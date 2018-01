Boeren mogen de zaak niet besodemieteren

Minister Carola Schouten van Landbouw zal hard optreden tegen boeren die sjoemelen met de registratie van hun melkvee. Bij controles van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bleek dat tenminste 45 bedrijven hebben geknoeid. Ze registreerden kalveren als meerlingen. Daardoor leek het of minder koeien een kalf hebben gekregen.Dat werd gedaan omdat voor een koe die geen kalf heeft gekregen de fosfaatuitstoot minder zwaar weegt. Om welke bedrijven het gaat is niet bekend. Minister Schouten heeft de maatregelen aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.