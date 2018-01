In Fryslân wordt veel bijles gegeven

Er is steeds meer vraag naar bijlessen in Fryslân. Vooral voor de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde, economie en Engels zoeken ouderen hulp voor hun kinderen. Zij hebben er veel geld voor over om de cijfers van de kinderen omhoog te krijgen. Dat zegt Andries de Vries van het Abacus Bijlesinstituut Fryslân. Momenteel zijn er zo'n honderd docenten actief in de provincie. Van een tweedeling is volgens De Vries geen sprake. Ook mensen met een kleine portemonnee kiezen voor bijles.