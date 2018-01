Bewoners IJlst door brand uit huis verdreven

Bewoners van diverse huizen aan de Jonker Rispensstraat in IJlst moesten in de nacht van maandag op dinsdag vanwege een brand hun huis uit. De brand ontstond op zolder van een van de woningen. De bewoners en hun huisdieren konden op tijd uit hun huis komen. Uit voorzorg werden de buren door de brandweer geëvacueerd. De brandweer had de felle brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat er veel schade ontstond. De bewoners zijn onderzocht door medewerkers van de ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ze zijn op een andere plaats ondergebracht.