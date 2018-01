Sipke Hulshoff: "Eerste helft te slap en niet scherp genoeg"

Cambuur-trainer Sipke Hulshoff was na het 3-2 verlies in Amsterdam tegen Jong Ajax duidelijk in zijn commentaar. "We kunnen onszelf alleen maar verwijten dat we de eerste helft niet scherp genoeg waren. We waren te slap in de duels en gaven veel ruimte aan de tegenstander. SC Cambuur stond na 25 minuten al op een 3-0 achterstand. "Dan zit je op de bank en hoop je maar dat het geen 6 of 7-0 wordt."

In de tweede helft speelde Cambuur veel beter. Nigel Robertha maakte met zijn twee doelpunten de wedstrijd weer spannend. Tien minuten voor het einde had Robertha de gelijkmaker moeten maken. "Je moet 'm rustig binnentikken. Ik ben iets te wild in de afronding, verlies mijn hoofd en schiet ver over."

Vrijdagavond speelt Cambuur weer tegen een beloftenteam. In Spakenburg is Jong FC Utrecht de tegenstander. Robertha: "Het zijn geen leuke wedstrijden, maar het hoort erbij. En je moet ze winnen."