Het gaat slecht met zeldzame Friese Roodbont koe

Het gaat slecht met de zeldzame Friese roodbonte koe. Het stamboekras telt nog maar 250 geregistreerde koeien. De Stichting Behoud Roodbont Friese Vee spreekt van een dreigende ramp en luidt de noodklok. Ze roepen veehouders op om allemaal een paar roodbonte koeien te houden, zodat het ras in stand blijft. Verder vragen ze financiële steun voor bedrijven die in moeilijke tijden terecht komen.

Met name de fosfaatregeling, waardoor boeren de laatste jaren vee af moesten voeren, treft de kleinere boeren en de zeldzame koeienrassen. Er is nog wel Fries roodbontstierensperma bij de genenbank, maar ideaal zou zijn dat er zo'n 5.000 exemplaren in de weide rondlopen.