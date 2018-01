Zwemmen met dolfijnen, escape-rooms, games spelen in stresssituaties en omgaan met hoogtevrees door een VR-bril op een wolkenkrabber. In het nieuwe Flo&Gro, ofwel Het huis dat met je hersenen speelt, is te beleven hoe je meer emotionele binding met je partner krijgt of om kan gaan met stress of angst.

Maandagavond was de opening van Flo&Gro in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden. Een plek waar gezondheid, innovatie en digitale technologie samenkomt. Het is de week van e-Mental Health en mensen kunnen gratis kennismaken met ideeën die het brein op positieve wijze kunnen beïnvloeden. Het Flo&Gro-huis "dat met je hersenen speelt" is een onderdeel van Culturele Hoofdstad en is het hele jaar te bezoeken.