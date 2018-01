Cambuur verliest van Jong Ajax na slechte eerste helft

Cambuur heeft maandagavond verloren op bezoek bij Jong Ajax. Op sportcomplex De Toekomst werd het 3-2 voor de Amsterdammers.

De ploeg van Sipke Hulshoff speelde een apathische eerste helft. Slecht uitverdedigen leverde de eerste kans op voor Jong Ajax en Mateo Cassierra zette zijn ploeg met een mooi schot op 1-0. Noa Lang zorgde een paar minuten later al voor de 2-0, nadat Cambuur opnieuw de bal niet goed weg kon werken. Middenvelder Carel Eiting maakte er zelfs 3-0 van. Groter werde de schade niet voor Cambuur, al kreeg Jong Ajax nog wel wat kansen.

Na rust stond er een ander Cambuur, dat meer had in te brengen. De eerste kansjes waren nog voor Jong Ajax, maar Nigel Robertha zette Cambuur na een uur spelen op het scorebord. Hij schoot raak bij de tweede paal uit een voorzet van Xander Houtkoop. Sai van Wermeskerken was daarna dicht bij de aansluitingstreffer. Zijn voorzet werd door niemand geraakt en eindigde op de paal. Toch werd het nog 3-2. Na een mooie aanval was het weer Robertha die scoorde, opnieuw op aangeven van Houtkoop. In de spannende eindfase ging Cambuur vol op zoek naar de gelijkmaker. De grootste kans was voor Robertha, maar in plaats van zijn derde goal, schoot hij wild over.

Daarom bleef het bij 3-2. Cambuur blijft op de 13e plaats staan in de Jupiler League. Aankomende vrijdag spelen de Leeuwarders voor de derde keer in twee weken een uitwedstrijd tegen een belofteploeg. In Spakenburg is Jong Utrecht dan de tegenstander.

Jong Ajax - Sportclub Cambuur: 3-2 (3-0) 11. Mateo Cassierra 1-0, 17. Noa Lang 2-0, 24. Carel Eiting 3-0, 63. Nigel Robertha 3-1, 76. Nigel Robertha 3-2

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Sai van Wermeskerken, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Jordy van Deelen; Mathias Schils, Martijn Barto, Xander Houtkoop; Alvin Daniels (60. Ricardo Kip), Nigel Robertha, Kevin van Kippersluis (46. Darren Rosheuvel)