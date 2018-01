Verkeer moet weer rekening houden met vertraging Afsluitdijk

Verkeer over de Afsluitdijk van en naar Fryslân moet van dinsdag tot en met donderdag rekening houden met vertraging. Rijkswaterstaat inspecteert dan de brug in de noordelijke rijbaan bij het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand.

Dat betekent dat dinsdag vanaf de avondspits al het verkeer over de zuidelijke brug moet en er maar één rijstrook is naar Noord-Holland en naar Fryslân toe. Omdat het verkeer dan dicht langs elkaar rijdt, gaat de maximum snelheid tijdelijk omlaag. In plaats van 70 kilometer per uur, mag er maar 50 worden gereden. Rijkswaterstaat verwacht hierdoor vertragingen van 10 tot 30 minuten en langere files wanneer de brug open moet. De werkzaamheden duren tot donderdagmiddag vijf uur.