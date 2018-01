Gladheid op Centrale As komt door open asfaltstructuur

Gladde wegen hebben de afgelopen dagen voor een opvallend aantal ongelukken gezorgd op de Centrale As. Gisteren ging het een aantal keren mis, maar ook vorige week waren daar al ongelukken. Vaak met alleen materiële schade, maar soms moesten er ook mensen naar het ziekenhuis.

Volgens Keimpe Strikwerda van de afdeling Provinciale Waterstaat van de provincie heeft dat te maken met de structuur van het asfalt op de Centrale As. Die asfaltstructuur ligt ook op de nieuwe weg van Drachten naar Appelscha. "Het voordeel van deze structuur is dat het geluidsreducerend is en als het regent, is er minder opspattend water. Maar het grote nadeel is de gladheid in de winter."