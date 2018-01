Ook beide Friese winkels Kijkshop sluiten de deuren

Alle zeventig winkels van Kijkshop sluiten de deuren. Fryslân heeft nog twee Kijkshops: een in Heerenveen en een in Sneek. De winkelketen heeft al jaren te maken met flinke verliezen. De Zweedse eigenaar vraagt dinsdag faillissement aan bij de rechter, zo heeft de investeerder laten weten.

Landelijk werken er ongeveer 400 mensen bij de Kijkshop. Die komen allemaal op straat te staan.

Het is volgens een woordvoerder van de eigenaar nu aan een curator om te kijken of er een verkoop of doorstart mogelijk is. Die kan ook besluiten dat de winkels tijdelijk weer worden geopend als dat in het belang is van de verkoop van de boedel.

De website en het callcenter van de Kijkshop zijn tijdelijk onbereikbaar.