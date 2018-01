Geen bouwstop Markt Dokkum meer; herinrichting wordt hervat

De herinrichting van de Markt in Dokkum wordt woensdag of donderdag weer hervat. Ondernemer Jan Leegstra uit Gytsjerk heeft zijn bezwaar dat hij eind december indiende tegen de herinrichting, ingetrokken.

De rechter heeft de gemeente eind december een bouwstop opgelegd van zes weken na het bezwaarschrift van Leegstra. Nu hij zijn bezwaar heeft ingetrokken, is de bouwstop ook niet meer van toepassing en kan het werk aan de Markt weer worden hervat.

Gemeente komt Leegstra tegemoet

Leegstra heeft daar een winkelpand. Hij was bang voor verlies van parkeerplekken door onder andere de ijsfontein die op de Makrt wordt gebouwd. Ook wilde hij meer mogelijkheden voor zijn pand. Daarin is de gemeente hem nu tegemoet gekomen. Naast de bestemming detailhandel, heeft zijn pand nu ook lichte horeca als bestemming. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een lunchroom of een bed and breakfast in kan komen. Een kroeg of discotheek is niet toegestaan.

IJsfontein op tijd klaar?

Het is nog onduidelijk of de ijsfontein op tijd klaar zal zijn voor de officiële opening van de elf fonteinen op 18 mei. Daar moet nog een vergunning voor worden aangevraagd en dat is tot nu toe niet gebeurd.

De reconstructie van de Markt in Dokkum houdt onder andere in dat er meer groen komt en dat de contouren van de oude Abdijkerk weer zichtbaar worden gemaakt.