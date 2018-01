Van Gelder: "PAL GroenLinks heeft niet slecht onderhandeld"

De nieuwe wethouder van Leeuwarden, Herwil van Gelder, vindt niet dat zijn partij PAL GroenLinks slecht heeft onderhandeld bij de vorming van het nieuwe college. Dat zei hij in It Polytburo. PAL GroenLinks is de tweede partij in Leeuwarden en de enige collegepartij die bij de verkiezingen in november geen stemmen verloor. Desalniettemin kreeg Van Gelder niet jeugdzorg in de portefeuille, een onderwerp waar hij zich de laatste jaren in de Groninger gemeente De Marne intensief mee bezig hield.