VIDEO: Karateka Van Lokven wil naar de OS van 2020

Samantha van Lokven uit Leeuwarden werd zondag voor de zevende keer Nederlands Karatekampioen op de discipline Kata. In 2020 staat karate voor het eerst op het programma op de Olympische Spelen, die dan in Tokio worden gehouden. Daar wil Van Lovken natuurlijk bij zijn. "Ik wil het ultieme bereiken en daar alles voor doen", vertelde ze maandag in Fryslân Hjoed. Dan moet ze de komende jaren ook internationaal presteren, maar zij krijgt nog geen financiële steun van sportbond NOC*NSF. "Ik moet het zelf financieel ophoesten. Ik ben begonnen met een crowdfundingcampagne op Talentboek, om zo naar de internationale meetmomenten te kunnen gaan."