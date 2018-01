Sloop Marijke Hiem in Heerenveen van start

Met veel herrie en kabaal is maandag in Heerenveen de sloop van Marijke Hiem gestart. Marijke Hiem is een woonvorm van de Meriantgroep voor kwetsbare, oudere mensen, met name met alzheimer.

De bewoners zijn tijdelijk ondergebracht in Herema State, dat zo'n drie kilometer verderop ligt. In Herema State presenteert architect Michael Bol ook het ontwerp van het nieuwe gebouw dat het karakter krijgt van een dorp met meerdere 'hofjes'.

Eind dit jaar gaat de nieuwbouw los en Meriant hoopt het nieuwe Marijke Hiem dan een jaar later in gebruik te nemen.