"Internationale belangstelling Culturele Hoofdstad enorm"

De internationale belangstelling voor Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa is enorm. Dat zegt Jelle Burggraaff van de organisatie van Culturele Hoofdstad. Dit weekend is de officiële opening en er zijn zo'n vijftig internationale media die er speciaal voor naar Leeuwarden toe komen, zegt hij.

Burggraaff is vanuit de organisatie verantwoordelijk voor de internationale contacten. Het zijn niet alleen journalisten die zich bij hem melden, zegt hij: "De professionals van andere Culturele Hoofdsteden, onze collega's, dat is een groep van 60 personen. Dat is echt 'ongekend'. En dan komen er ook nog mensen van andere kandidaat-Culturele Hoofdsteden."