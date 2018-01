Laagvliegroutes NEE niet bij controle milieurapportage

Actiegroep Laagvliegroutes NEE doet niet mee aan een onafhankelijke commissie die de milieurapportage van Lelystad Airport moet controleren. Een delegatie van inwoners uit vijf provincies zal in een commissie toetsen of aan alle voorwaarden wordt voldaan door het vliegveld. Op basis van dat advies moet dan worden gekeken of het vliegveld op 1 april 2019 kan worden geopend.

Laagvliegroutes NEE zal niet meedoen aan deze delegatie omdat volgens hen de openingsdatum van het vliegveld niet bespreekbaar is.