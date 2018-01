Eerste namen voor Welcome to the Village 2018 bekend

Het Leeurwarder festival Welcome to the Village heeft de eerste grote namen bekend gemaakt van de acts die zullen verschijnen. Het zijn Mark Lanegan, Motorpsycho en (de in Fryslân opgegroeide) Thomas Azier. Verder zijn ook bevestigd: Warhaus, Strand of Oaks, Mykki Blanco, Ryley Walker, The Subways, Declan McKenna, Torres, Birth of Joy, Kuenta i Tambu.

Het festival begint donderdag 19 juli met een preparty en duurt tot en met zondag 22 juli en is in de Groene Ster bij Leeuwarden. Naast (podium)kunst is er dit jaar ook veel aandacht voor innovatie bij DORP. Dit jaar valt de camping onder het beheer van de organisatie en die zal dichter bij het terrein komen. De voorverkoop begint 28 januari.

