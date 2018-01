Het openingsweekend van Culturele Hoofdstad staat voor de deur. Komende vrijdag en zaterdag gaan de festiviteiten van start en dat wordt onder andere gemarkeerd door het luiden van een groot aantal kerkklokken in onze provincie. Aan het eind van het openingsprogramma in Leeuwarden, zaterdagavond, worden in heel Fryslân de kerkklokken geluid.

Hilaard is een van de plekken waar de klok wordt geluid. Een reactie van een deelnemer aan het luiden was: "Wat zal dat een kippenvelmoment zijn."